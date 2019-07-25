فقدان 116 مهاجرا على الأقل بالقرب من السواحل الليبية

اعلن المتحدث باسم البحرية الليبية، اليوم الخميس، فقدان 116 مهاجرا على الأقل قبالة السواحل الليبية.
وأشار المتحدث إلى أن حرس السواحل الليبي وصيادين محليين، أنقذوا نحو 132 آخرين من الغرق.
وقال أيوب قاسم، المتحدث باسم البحرية الليبية، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، ان "الواقعة حدثت عن انقلاب قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين، قبال سواحل بلدة كوماس شرقي العاصمة طرابلس".
وأوضح أنه يبدو أن القارب كان على متنه أكثر من 200 مهاجر غير شرعي.
وقال أيوب قاسم، المتحدث باسم البحرية الليبية، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، ان "الواقعة حدثت عن انقلاب قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين، قبال سواحل بلدة كوماس شرقي العاصمة طرابلس".
وأوضح أنه يبدو أن القارب كان على متنه أكثر من 200 مهاجر غير شرعي.
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