رسمياً.. ريال مدريد يعلن رحيل لاعبه الى آرسنال

ونشر الموقع الرسمي للنادي الاسباني، أن "الإسباني سيرحل إلى صفوف النادي الإنجليزي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، تنتهي في حزيران 2020".

ولم يعلن الملكي في بيانه عن قيمة الصفقة المبرمة بينه وبين الجانرز.



وكان سيبايوس أحد اللاعبين الذين كان ينتظر منه جمهور نادي ريال مدريد الكثير ليقدمه في المباريات، لكنه لم يشارك بسبب وجود لوكا مودريتش وتوني كروس.