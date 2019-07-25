رسمياً.. ريال مدريد يعلن رحيل لاعبه الى آرسنال

2019-07-25 | 16:12
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أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا يؤكد فيه توصله لاتفاق رسمي مع آرسنال من أجل انتقال لاعبه داني سيبايوس في الميركاتو الصيفي الحالي.
ونشر الموقع الرسمي للنادي الاسباني، أن "الإسباني سيرحل إلى صفوف النادي الإنجليزي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، تنتهي في حزيران 2020".
ولم يعلن الملكي في بيانه عن قيمة الصفقة المبرمة بينه وبين الجانرز.
وكان سيبايوس أحد اللاعبين الذين كان ينتظر منه جمهور نادي ريال مدريد الكثير ليقدمه في المباريات، لكنه لم يشارك بسبب وجود لوكا مودريتش وتوني كروس.
ولم يعلن الملكي في بيانه عن قيمة الصفقة المبرمة بينه وبين الجانرز.
وكان سيبايوس أحد اللاعبين الذين كان ينتظر منه جمهور نادي ريال مدريد الكثير ليقدمه في المباريات، لكنه لم يشارك بسبب وجود لوكا مودريتش وتوني كروس.
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