مصدر أمني: مقتل مدبري هجوم أربيل في ضربتين جويتين تركيتين

افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن الجيش التركي شن ضربتين جويتين في شمال العراق وقتل المسؤولين عن مقتل دبلوماسي في هجوم الأسبوع الماضي.

ونقلت "رويترز"، عن المصدر قوله، إن "الضربة الجوية الأولى نُفذت في منطقة دهوك بالعراق يوم 18 يوليو تموز، وهو اليوم التالي للهجوم، بينما نفذت الضربة الثانية في منطقة باطوفا يوم الأربعاء"، مضيفا أنهما "استهدفتا الذين خططوا لقتل الدبلوماسي".

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وقتل شخصان على الأقل، أحدهما الدبلوماسي، عندما أطلق مسلح النار داخل مطعم كان دبلوماسيون أتراك يتناولون الطعام فيه في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وأعلنت مديرية الاسايش في إقليم كردستان، السبت الماضي، عن اعتقال المجموعة المتورطة بقتل نائب القنصل التركي في محافظة أربيل.