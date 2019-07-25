عزى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، بوفاة الرئيس التونسي السبسي الذي وافاه الاجل اليوم عن عمر يناهز 93 عاما. وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء بعث برقية تعزية بوفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي". ونقل المكتب عن عبد المهدي قوله في البرقية "تلقينا ببالغ الأسف والحزن نبأ وفاة صاحب الفخامة الرئيس الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة".



واضاف "وبهذه المناسبة نود أن نعرب عن خالص تعازينا وصميم مواساتنا للأشقاء في تونس، حكومة وشعباً، متمنين لهم دوام الاستمرار على نهج التقدّم والتطلع الى غد أفضل، والرحمة والمغفرة للفقيد ولعائلته ومحبّيه الصبر والسلوان". واضاف "وبهذه المناسبة نود أن نعرب عن خالص تعازينا وصميم مواساتنا للأشقاء في تونس، حكومة وشعباً، متمنين لهم دوام الاستمرار على نهج التقدّم والتطلع الى غد أفضل، والرحمة والمغفرة للفقيد ولعائلته ومحبّيه الصبر والسلوان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد المهدي يعزي بوفاة السبسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.