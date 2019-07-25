البرلمان يصوت على مشروع قانون الهيئة البحرية العليا

صوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على مشروع قانون الهيئة البحرية العراقية العليا. وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "البرلمان صوت على مشروع قانون الهيئة البحرية العراقية العليا". وكان البرلمان عقد، ظهر اليوم، جلسته الـ35 برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي وحضور 170 نائباً.



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