نائب: الحاجة لتشريع القانون المسعف التطوعي أصبحت ضرورية وملحة

دعا النائب عن كتلة النهج الوطني حازم الخالدي، الخميس، إلى الإسراع بتشريع قانون حماية المسعف التطوعي، معتبراً أن الحاجة لتشريع هذا القانون أصبحت "ضرورية وجدية وملحة".
وأضاف، أن "الحاجة لتشريع هذا القانون أصبحت ضرورية وجدية وملحة لا سيما مع زيادة الحالات التي يتعرض فيها المسعفون التطوعيون للمساءلة العشائرية والقانونية والتي أصبحت عائقاً في تقديم يد العون للمحتاجين ممن يتعرضون لحوادث طارئة ومؤسفة".
وتابع، أن "عدم وجود نصوص قانونية واضحة تحمي الأشخاص الذين ساهموا في إنقاذ روح عراقية أدى إلى شلل في المبادرة الإنسانية لتقديم المساعدة"، مبيناً أننا "قدمنا منذ ٢٦ آذار من العام الحالي مشروع قانون حماية المسعف التطوعي إلى رئاسة مجلس النواب في إشارة لأهمية هذا الموضوع وجديته في وقتنا الحالي".
وأشاد الخالدي، بـ"مواقف شيوخ عشائرنا الكريمة حول هذا الموضوع عقب سلسلة لقاءاتنا مع بعضهم وطرح الموضوع بكافة تفاصيله عليهم والذي أثمر بتوقيع مواثيق شرف بين العشائر لحماية المسعف التطوعي كما شهدنا في محافظة ذي قار ومحافظة كربلاء المقدسة مؤخراً".
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