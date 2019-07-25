نائب: الخدمات المقدمة في البصرة لا تتناسب مع تزايد عدد سكانها

وقال العبادي في مؤتمر صحفي عقده داخل مبنى البرلمان وحضرته الخليج 365، إنه "لا توجد قاعدة بيانات صحيحة داخل محافظة البصرة والمحافظات العراقية الأخرى".

وأشار العبادي إلى أن "تعداد سكان المحافظة بلغ 4 مليون نسمة"، موضحاً أن "الخدمات المقدمة لمحافظة البصرة تخص 2,5 مليون نسمة وليس لـ 4 مليون".



وأضاف، أن "جميع الخدمات الطبية والصحية والبلدية والزراعة والكهرباء والتعليم والمياه والطرق والجسور وغيرها من الخدمات الأخرى لا تتناسب مع تزايد التعداد السكاني في البصرة".

ودعا العبادي وزارة التخطيط إلى "إجراء إحصاء حياتي وتعداد سكاني لكي يتم وضع المشاريع الاستراتيجية لمحافظة البصرة والنهوض بالواقع الخدمي فيها".

