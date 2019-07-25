مارادونا يخضع لعملية جراحية... فهل تمنعه من ممارسة الرياضة؟

2019-07-25 | 12:14
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خضع أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا لعملية جراحية ناجحة في ركبته في عيادة طبية في بوينوس آيرس، بحسب ما أعلن محاميه.
وكان قائد ومدرب منتخب الأرجنتين السابق تخلى عن منصبه مدرباً لفريق دورادوس دي سينالوا من الدرجة الثانية في المكسيك الشهر الماضي لظروف صحية بعد 9 أشهر فقط من تسلمه مهامه، فيما أعلن مورلا أنه يحتاج لاجراء عمليتين جراحيتين في الكتف والركبة.
وتسلم مارادونا (58 عاماً) تدريب الفريق المكسيكي، الذي يخوض غمار الدرجة الثانية، في أيلول الماضي خلال الأسبوع الثامن من الدوري المحلي، حين كان الفريق يحتل المركز 13 من 15 في الترتيب. وتمكن النجم الأرجنتيني السابق من قيادة فريقه إلى نهائي الدرجة الثانية مرتين في دوري الافتتاح والختام، ولكنه خسر في المرتين أمام فريق أتلتيكو سان لويس، وفشل في العبور به إلى الدرجة الأولى.
وفي كانون الثاني الماضي، كشفت تقارير صحافية أرجنتينية أن مارادونا أدخل المستشفى وخضع لعملية جراحية لمعالجة نزيف معوي. كما كان قد خضع لعملية أخرى في كتفه الأيسر عام 2017 في دبي، عندما كان يشرف على فريق الفجيرة الإماراتي من الدرجة الثانية.
وفي المكسيك، لم يتخل النجم الأسطوري عن عادته المثيرة للجدل، لا سيما طباعه الحادة. فهو أعلن مطلع نيسان الماضي عزمه على مغادرة النادي لاعتباره أن مجرد حضوره يؤدي إلى قرارات تحكيمية مجحفة بحق فريقه.
وفي كانون الأول الماضي، مُنع من حضور مباريات فريقه من قبل اللجنة التأديبية للدوري المكسيكي، بعدما أقدم على توجيه إهانات للاعبين وأعضاء أحد الاندية المنافسة.
وبعد خسارته للنهائي، قام باهانة جماهير الفريق المنافس وحاول الاشتباك معهم. كما فرضت عليه اللجنة التأديبية غرامة مالية بعدما أهدى فوز فريقه في إحدى المباريات، إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك في خضم الأزمة السياسية الحادة التي تشهدها بلاد الأخير.
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