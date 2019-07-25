مارادونا يخضع لعملية جراحية... فهل تمنعه من ممارسة الرياضة؟

وكتب المحامي ماتياس مورلا في "تويتر" في إشارة إلى العملية الناجحة التي خضع لها مارادونا في الركبة اليمنى "كل شيء سار بشكل مثالي"

وكان قائد ومدرب منتخب الأرجنتين السابق تخلى عن منصبه مدرباً لفريق دورادوس دي سينالوا من الدرجة الثانية في المكسيك الشهر الماضي لظروف صحية بعد 9 أشهر فقط من تسلمه مهامه، فيما أعلن مورلا أنه يحتاج لاجراء عمليتين جراحيتين في الكتف والركبة.



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وتسلم مارادونا (58 عاماً) تدريب الفريق المكسيكي، الذي يخوض غمار الدرجة الثانية، في أيلول الماضي خلال الأسبوع الثامن من الدوري المحلي، حين كان الفريق يحتل المركز 13 من 15 في الترتيب. وتمكن النجم الأرجنتيني السابق من قيادة فريقه إلى نهائي الدرجة الثانية مرتين في دوري الافتتاح والختام، ولكنه خسر في المرتين أمام فريق أتلتيكو سان لويس، وفشل في العبور به إلى الدرجة الأولى.