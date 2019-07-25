إيران تكشف 'برسالة' أسباب احتجاز الناقلة البريطانية

وجاء في هذه الرسالة، أن "الناقلة البريطانية اصطدمت يوم الجمعة 19 تموز 2019 بسفينة صيد إيرانية وألحقت بها خسائر في مضيق هرمز، حيث الحالة الصحية لبعض أفراد الطاقم والصيادين متدهورة".
وشددت إيران في رسالتها، على أن "السفينة البريطانية تجاهلت تحذيرات السلطات الإيرانية بعد الحادث، وفي خطوة خطيرة قامت بإيقاف أنظمة الملاحة الخاصة بها، وغيرت اتجاهها وتحركت في الاتجاه المعاكس في محاولة للهروب وعليه قامت القوات الإيرانية بتوقيفها".
رسالة بريطانية لمجلس الأمن: استيلاء إيران على الناقلة غير قانوني
مجدداً.. إيران تصعد الموقف في مضيق هرمز
وأضافت أن "إجراء إيران كان ضروري للحفاظ على النظام والقانون والأمن البحري في مضيق هرمز، ويستند الإجراء إلى القوانين الدولية وتم توجيه ناقلة النفط البريطانية إلى ميناء بندرعباس بعدما صدر أمر احتجازها من قبل السلطات القضائية المحلية".
وأكدت إيران، في ختام رسالتها، أنه "بناء على المعلومات المذكورة، تعلن إيران رفضها المزاعم المطروحة في الرسالة الأخيرة التي رفعتها بريطانيا إلى مجلس الأمن الدولي حول ناقلة النفط "ستينا ايمبرو".
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