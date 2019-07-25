وزير النفط: العجز وتعليمات الموازنة يعرقلان تعيين خريجي الهندسة الكيميائية

أكد وزير النفط ثامر الغضبان، الخميس، أن تعليمات قانون الموازنة والعجز فيها عاملان يعرقلان تعيين خريجي الهندسة الكيميائية، مبيناً أن وزارته تمكنت من إيجاد فرص عمل لخريجي هندسة النفط وخريجي التخصصات الهندسية الأخرى تجاوزت الألف فرصة.
ولفت الغضبان، إلى أن "الوزارة ستعمل بكل ما لديها من قدرة وتأثير على شركاتنا النفطية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الخريجين"، مضيفاً أنه "سوف يتم مخاطبة وزارة المالية لاستحداث درجات وظيفية لهم، وسبق لنا طرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء".
وتابع، أن "الوزارة وفي الأشهر المنصرمة من العام الحالي تمكنت من إيجاد فرص عمل لخريجي هندسة النفط وخريجي التخصصات الهندسية الأخرى من خلال توفر الدرجات الشاغرة في شركات القطاع النفطي والتي تجاوزت الألف فرصة، فضلاً عن توفير 200 فرصة عمل في شركة مصافي الوسط، و25 فرصة عمل في شركة توزيع المنتجات النفطية".
يذكر أن عدداً من خريجي كلية الهندسة الكيميائية بدأوا بالاعتصام منذ أكثر من شهر مطالبين الوزارة بتعيينهم على الملاك الدائم.
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