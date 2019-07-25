النائب الكلابي يعلن تعليق عضويته بالبرلمان ابتداء من اليوم الى الاول من اب المقبل

اعلن النائب يوسف الكلابي، الخميس، عن تعليق عضويته في مجلس النواب اسبوعا واحدا.

وتلا الكلابي بيانا في مؤتمر صحافي عقده اليوم بمبنى البرلمان وحضرته الخليج 365، وتضمن انه قرر تعليق عضويته في ابتداء من اليوم الخميس الموافق الـ25 من تموز الحالي، ولغاية الاول من اب المقبل.

واضاف ان "قرار تعليق عضويته جاءت بسبب عدم حضور وزيري النفط والمالية الى البرلمان لاستضافتها لمناقشة قضية تسليم كردستان واردات النفط الى بغداد.

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وادناه نص بيان الكلابي: