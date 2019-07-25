كشف السفير العراقي لدى الكويت علاء الهاشمي، اليوم الخميس، عن زيارة لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للكويت السبت المقبل برفقة تسعة محافظين.
واضاف الهاشمي، إن "موعد زيارة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي للكويت لم يحدد بعد"، مرجحا أن "تكون في هذا العام".
وأكد الهاشمي أن "المرحلة المقبلة من علاقات العراق مع الكويت هي مرحلة تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين".
على صعيد آخر، اشار الهاشمي الى ان "عدد التأشيرات التي صدرت لكويتيين لدخول العراق تراوحت ما بين 150 ألفا إلى 170 ألف تأشيرة في العام الماضي فقط"، مؤكدا انه من المؤمل ان "يتم رفع الحظر عن التجارة العراقية وتصبح البضائع العراقية تعبر للكويت".
وكانت وزارة التجارة العراقية، قد وقعت في 21 في شباط 2019 عن توقيعها مع الكويت محضرا للتعاون الثنائي المشترك في جميع المجالات، مشيرة الى الاتفاق على اليات للتكامل الاقتصادي وحلحلة المشاكل العالقة بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر الحلبوسي في الكويت برفقة تسعة محافظين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.