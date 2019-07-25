الحلبوسي في الكويت برفقة تسعة محافظين

ونقلت صحيفة الراي الكويتية عن الهاشمي قوله، إن "رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي سيزور الكويت السبت المقبل برفقة 9 محافظين ورئيس صندوق إعادة إعمار العراق"، مبينا أن "الزيارة التي ستستمر لمدة ليومين، ستشهد مناقشة كيفية استثمار المنح المقدمة من مؤتمر الكويت".واضاف الهاشمي، إن "موعد زيارة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي للكويت لم يحدد بعد"، مرجحا أن "تكون في هذا العام".

وأكد الهاشمي أن "المرحلة المقبلة من علاقات العراق مع الكويت هي مرحلة تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

على صعيد آخر، اشار الهاشمي الى ان "عدد التأشيرات التي صدرت لكويتيين لدخول العراق تراوحت ما بين 150 ألفا إلى 170 ألف تأشيرة في العام الماضي فقط"، مؤكدا انه من المؤمل ان "يتم رفع الحظر عن التجارة العراقية وتصبح البضائع العراقية تعبر للكويت".



وكانت وزارة التجارة العراقية، قد وقعت في 21 في شباط 2019 عن توقيعها مع الكويت محضرا للتعاون الثنائي المشترك في جميع المجالات، مشيرة الى الاتفاق على اليات للتكامل الاقتصادي وحلحلة المشاكل العالقة بين البلدين.