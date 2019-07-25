صالح يؤكد لرئيس وزراء بريطانيا الجديد رغبة العراق توسيع افاق التعاون

بعث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، برقية تهنئة الى رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون بمناسبة توليه مهام منصبه، مؤكدا رغبة العراق توسيع افاق التعاون. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن صالح اعرب عن تهانيه وامنياته لجونسون بالنجاح في مهامه الجديدة، مؤكداً رغبة العراق بتطوير العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون، والعمل المشترك من اجل تحقيق السلم والاستقرار في المنطقة والعالم.



وكان حزب المحافظين في بريطانيا، قد أعلن الثلاثاء 23 تموز 2019، فوز وزير الخارجية السابق بوريس جونسون بزعامة الحزب، ومن ثم برئاسة الوزراء خلفا لتيريزا ماي، وذلك بعد الانتخابات التي جرت داخل الحزب الاثنين.

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