الحكيم: الاهمال الحكومي لمطالب ذوي الشهادات العليا احد اسباب اقتحام مكان اعتصامهم

اعتبر رئيس تيار الحكمة "المعارض" عمار الحكيم، اليوم الخميس، أن الاهمال الحكومي لمطالب ذوي الشهادات العليا احد اسباب اقتحام مكان اعتصامهم وسط بغداد، معلنا تضامنه معهم، ومؤكدا في ذات الوقت ضرورة انصاف جهود سنوات طوال قضوها في الدراسة.
وحمل الحكيم، الاجهزة الامنية المختصة مسؤولية حماية المواطنين سيما اولئك المنادين بحقوقهم المشروعة، مطالبا في ذات الوقت السلطتين التشريعية والتنفيذية بالاستماع لمطالب المعتصمين وتلبيتها.
كما اعلن الحكيم عن تضامنه معهم، مؤكدا ضرورة استثمار طاقاتهم الواعدة وانصاف جهود سنوات طوال قضوها بالجد والمثابرة والدراسة خدمة لهذا الوطن العزيز.
وأصيب سبعة من معتصمي الشهادات العليا، صباح اليوم الخميس، 25 تموز، 2019 بحادث دهس من قبل مخمورين يستقلون دراجة نارية "ستوتة" بالقرب من مبنى وزارة التعليم العالي وسط بغداد.
واضاف ان "القوات الامنية اعتقلت المخمورين ونقلتهم الى احدى المراكز القريبة لاتخاذ الاجراءات الاصولية".
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