الحكيم: الاهمال الحكومي لمطالب ذوي الشهادات العليا احد اسباب اقتحام مكان اعتصامهم

وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان الاهمال الحكومي والتجاهل وعدم الاصغاء لمطالب المعتصمين من ذوي الشهادات العليا وسط العاصمة احد اسباب استهدافهم واقتحام مكان اعتصامهم مما ادى الى اصابة عدد منهم.وحمل الحكيم، الاجهزة الامنية المختصة مسؤولية حماية المواطنين سيما اولئك المنادين بحقوقهم المشروعة، مطالبا في ذات الوقت السلطتين التشريعية والتنفيذية بالاستماع لمطالب المعتصمين وتلبيتها.

كما اعلن الحكيم عن تضامنه معهم، مؤكدا ضرورة استثمار طاقاتهم الواعدة وانصاف جهود سنوات طوال قضوها بالجد والمثابرة والدراسة خدمة لهذا الوطن العزيز.

وأصيب سبعة من معتصمي الشهادات العليا، صباح اليوم الخميس، 25 تموز، 2019 بحادث دهس من قبل مخمورين يستقلون دراجة نارية "ستوتة" بالقرب من مبنى وزارة التعليم العالي وسط بغداد.



واضاف ان "القوات الامنية اعتقلت المخمورين ونقلتهم الى احدى المراكز القريبة لاتخاذ الاجراءات الاصولية".