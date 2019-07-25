انتقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الخميس، "الصمت" السياسي والإعلامي الدولي بشأن المقبرة الجماعية في محافظة المثنى، فيما أكد أنه سيتصدى لجميع المحاولات التي تحاول "إعادة الروح لسياسات البعث وصدام وتمجيده وتبييض حقبته السوداء".
ودعا الكعبي الحكومة إلى "إيلاء اهتمام ودعم إضافي إلى لجنة المقابر الجماعية عبر زيادة التخصيصات المالية، وعدد أفراد الكوادر العاملة على هذا الملف الإنساني، بما يساهم في تنشيط عملها والبدء بسياسة تدويل هذا الملف لتعريف العالم بحقبة مظلمة مر بها العراق"، مطالبا الجهات المعنية بـ"دعم وتفعيل عمل مؤسسات العدالة الانتقالية التي تعاني من ضعف واضح حال دون إتمام الواجبات والمهام التي أنشأت لأجلها".
وأشار الكعبي إلى أن "النظام الدكتاتوري البعثي حاول بكل طريقة إخفاء جرائمه عن مرأى العالم، غير أن عدالة السماء تظهره بين يوم وآخر على حقيقته الدموية التي زرعت بعظام الشهداء من الرجال والنساء والأطفال الرضع".
وتابع، أنه "سيتصدى مع كل المخلصين لكل المحاولات التي تحاول إعادة الروح لسياسات البعث وصدام وتمجيده وتبييض حقبته السوداء"، منتقداً "الصمت السياسي والإعلامي الدولي ازاء هذه الفاجعة الجديدة التي راح ضحيتها الأبرياء".
يذكر أن لجنة شؤون المقابر الجماعية فتحت، أمس الأول الثلاثاء، مقبرة جماعية في منطقة الشيخية ببادية السماوة في محافظة المثنى، تضم رفات نساء وأطفال أعدمهم النظام السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة البرلمان: سنتصدى لكل من يحاول اعادة الروح لسياسات البعث وتبييض حقبته الدموية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.