العراق ينتهي من فتح 17 مقبرة جماعية للأيزيديين

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فيما بحث عبد المهدي مع وفود تمثل 6 دول أوروبية اليوم التعامل مع الأعداد الكبيرة من معتقلي تنظيم داعش في بلاده تتسارع في العراق عمليات استخراج رفاة المئات من ضحايا تنظيم داعش الأيزيديين في وقت مازال هناك 3 الاف مفقود منهم حيث أعلنت السلطات عن الانتهاء من فتح 17 مقبرة جماعية لهؤلاء الضحايا واستخراج 346 رفاة منها.

"الخليج 365" من لندن: بحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي في بغداد الأربعاء مع وفود من دول الاتحاد الأوروبي التعاون بين العراق والدول الأوروبية في ملف مكافحة الإرهاب وكيفية التعامل مع الأعداد الكبيرة من معتقلي تنظيم داعش لينالوا عقابهم العادل وفق القانون.

وأعرب عبدالمهدي عن بالغ ترحيبه بالوفود الأوروبية التي تمثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا و هولندا وبلجيكا والسويد واكد ان حضورهم الكبير هذا دليل على الاهتمام بهذه العلاقة المتنامية والرغبة بتطويرها منوها الى أن التقارب والتفاهم بين العراق والاتحاد الأوروبي يسهمان بتحقيق مصالحنا المشتركة وأمننا، ويخدمان الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه تابعته ""الخليج 365"".

ومن جانبهم رحب أعضاء الوفد وسفراء الاتحاد الأوروبي بفتح حوار بين العراق وأوروبا حول التعامل مع الأعداد الكبيرة من معتقلي تنظيم داعش في العراق.

الانتهاء من فتح 3 مقابر جماعية للأيزيديين

وبالتزامن مع ذلك قالت السلطات العراقية انها انتهت من ثلاث عمليات لفتح المقابر الجماعية والتي انطلقت منتصف اذار مارس الماضي مستهدفة فتح 73 مقبرة جماعية مكتشفة في قضاء سنجارالأيزيدي بشمال البلاد موضحة ان هذه المراحل أسفرت عن فتح 17 مقبرة جماعية عثر فيها على 235 رفاة و111 من أجزاء الرفاة للضحايا حيث تم توثيق جميع الادلة وحفظها وفقا للقانون.

فتح مقابر جماعية في العراق

وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في تقرير تابعته ""الخليج 365"" اليوم ان الفريق الوطني المكلف بفتح هذه المقابر الجماعية قد انهى المرحلة الثالثة من عمليات فتح المقابر الجماعية التي خلفها تنظيم داعش خلال سيطرته على مناطق سنجار في أغسطس عام 2014.

وأشار مدير ادارة المقابر الجماعية ضياء كريم الى أن الفريق أنهى المرحلة الثالثة التي دامت مدة 21 يوما في قضاء سنجار موطن الاقلية الأيزيدية.. مؤكدا تواصل دعم اللّجنة الدولية لشؤون المفقودين لجهود الفريق الوطني خلال فتح المقابر الجماعية في المراحل الثلاثة الماضية.

من جانبه أوضح مدير عام ادارة الطب العدلي الدكتور زيد علي الى ان الجهود مازالت مستمرة في مختبرات الطب العدلي من أجل التعرف على هوية الرفاة المكتشفة لحد الآن رغم التحديات التي تواجه فريق العمل وقلة الدعم الدولي.

بدوره دعا مدير عام ادارة المنظمات غير الحكومية في مجلس الوزراء محمد طاهر التميمي المنظمات الدولية الى تقديم الدعم للفريق الوطني للمقابر الجماعية "كجزء من التزام المجتمع الدولي في تضميد جراح العراق الذي وقف سدا منيعا بوجه الجرائم الشنيعة للعصابات الإرهابية بحق أبناء الشعب العراقي وأهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود قرار مجلس الامن الدولي المتعلق بالتحقيق في جرائم داعش فيما يخص بناء قدرات المؤسسات الوطنية العراقية العاملة في ملف المقابر الجماعية ودعمها".

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كما طالب المجتمع الدولي بمزيد من الاهتمام بملف المقابر الجماعية في سنجار وبادوش والخفسة على نحو عاجل فضلا عن باقي المناطق التي شهدت سيطرة داعش آنذاك.

يذكر أن الفريق الوطني قد رسم خطة متكاملة للتعامل مع ملف المقابر الجماعية في عموم المناطق المحررة من التنظيم بشكل عام ومقابر سنجار بشكل خاص منوها الى انه يتم الان الإعداد لمؤتمر خاص بملف المقابر الجماعية التي خلفها داعش.

وكشف تقرير للأمم المتحدة مؤخرا عن الجرائم التي خلفها التنظيم في تلك المناطق حيث اكد العثور على أكثر من مئتي مقبرة جماعية تضم نحو اثنتي عشر ألف جثة في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين شمالي بغداد وغربي الانبار كانت تحت سيطرة داعش بين عامي 2014 و2017.

ودعت الأمم المتحدة السلطات العراقية إلى المحافظة على هذه المواقع من أجل استخراج أدلة الجرائم وإبلاغ العائلات بمصير المفقودين.. وكذلك حضّت المجتمع الدولي على توفير الموارد والدعم التقني للجهود المتعلقة باستخراج البقايا البشرية وجمعها ونقلها وتخزينها وإعادتها إلى أسر ذويها.

وكان فريق التحقيق الدولي الخاص بجرائم تنظيم داعش قد كشف الاسبوع الماضي عن حصيلة عمله خلال النصف الأول من العام الحالي مؤكدا تمكنه من الولوج الى 600 الف مقطع فدييو على صلة بهذه الجرائم والحصول على 15 الف صفحة من الوثائق الخاصة بالتنظيم وجرائمه في العراق وخاصة في الموصل وسنجار وسبايكر.

آخر أحصائية عن قتلى ومختطفي الأيزيديين والمهاجرين للعراق منهم

كشفت آخر أحصائية رسمية عن اوضاع الأيزيديين العراقيين عن هجرة 160 الف منهم الى خارج البلاد وقتل داعش 1293 منهم واختطاف 6417 آخرين.

وأشار مكتب انقاذ المختطفين الأيزيديين في آخر إحصائية لعدد الأيزيدين في العراق منذ دخول داعش لمناطقهم عام 2014 وحتى الشهر الحالي والمعتمدة لدى الأمم المتحدة واطلعت عليها ""الخليج 365"" الى ان عدد الأيزيديين في العراق كان يبلغ حوالي 550 الف نسمة وعدد النازحين منهم جراء غزوة داعش حوالي 360 الف نازح.

وأضاف أن عدد الضحايا في الايام الاولى من الغزوة بلغ 1293 قتيلا وعدد الايتام نتيجة الغزوة 2745 يتيما.. فيما بلغ عدد المقابر الجماعية المكتشفة في سنجار حتى الان 80 مقبرة جماعية إضافة الى العشرات من مواقع المقابر الفردية.

وبين المكتب أن عدد المزارات والمراقد الدينية المفجرة من قبل داعش بلغ 68 مزارا.. فيما بلغ عدد الذين هاجروا الى خارج العراق أكثر من 100 الف أيزيدي. واوضح ان عدد المختطفين بلغ 6417 شخصا بينهم 3548 أناثا و2869 ذكورا.. وأعداد الناجيات والناجين من قبضة عناصر بلغ 3487 بينهم 1186 من النساء و337 من الرجال والأطفال الإناث و1024 والأطفال الذكور 940 طفلا.

وبين مكتب انقاذ المختطفين الأيزيديين ان عدد المتبقين من الأيزيديين في العراق يبلغ 2930 شخصا بينهم 1338 من الاناث و 1592 من الذكور.

يشار الى ان الأيزيديين هم أتباع ديانة شرق أوسطية ذات جذور قديمة وجميع أبنائها هم من الأكراد ويعيش معظمهم حول الموصل وسنجار في العراق وهناك أيضًا مجموعات في سوريا وتركيا وإيران وجورجيا وأرمينيا حيث يُقدّر العدد الإجمالي لهم في العالم بين 800 الفا الى مليون نسمة.

وتعتبر الثقافة اليزيدية ثقافة كردية ويتحدّث معظمهم اللغة الكردية فيما يتحدث القليل منهم أيضًا العربية نظرًا لقربهم وعيشهم في ظلّ دول عربية مثل العراق وسوريا.

ويرى بعض الباحثين الإسلاميين وغيرهم أن الديانة الإيزيدية هي ديانة منشقة ومنحرفة عن الإسلام فيما يوضح آخرون أن هذه الديانة هي خليط من عدة ديانات قديمة مثل الزردشتية والمانوية.



