آغا يعلن مقتل ايزيديين بهجوم لـ'داعش' بجبل سنجار

اعلن النائب السابق عن المكون الايزيدي محما خليل علي اغا، الخميس، عن مقتل ايزيديين بهجوم لـ"داعش" بجبل سنجار، مشيرا الى ان القوات الموجودة في سنجار غير كافية امام الهجمات الداعشية.

وقال آغا في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "تنظيم داعش الأرهابي شن هجوما على جبل سنجار أسفر عن استشهاد احد المقاتلين الايزيديين الشجعان وهو (حسين عطيس السموقي الايزيدي)"، مبينا ان "الشهيد كان من ابرز المقاتلين الايزيديين وخاض اكثر من ٥٠ معركة ضد داعش وقتل الكثير منهم منذ ٣ اب ٢٠١٤ لحين تحرير سنجار، وسبب الرعب لهم".

واضاف ان "الدواعش قاموا باختطافه واحد مرافقيه ومن ثم اعدامهما"، موضحا ان "الخلايا الداعشية النائمة انطلقت في هجومها من القرى العربية القريبة من سنجار وهي كولان ونعينيعة وغيرها من القرى".

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وتابع ان "هذه القرى كانت وما زالت حواضن للدواعش، وقد حذرنا من هذا الامر مرات عديدة وفي بيانات سابقة، لكن القوات الامنية والحكومة لم تستجب للاسف الشديد"، داعيا الحكومة والقوات الامنية في المنطقة، الى "تحمل المسؤولية".

واكد ان "هذه القوات غير كافية لحماية سنجار من الهجمات الداعشية"، لافتا الى ان "الخلايا النائمة لداعش اصبحت اقوى من حيث العدد والعدة من قوتها في عام ٢٠١٤، وهذا ما كنا نتخوف منه، ما يتطلب اجراء حكومي عسكري سريع يضمن عدم عودة سيناريو عام ٢٠١٤".

يذكر أن تنظيم "داعش" اجتاح قضاء سنجار ب‍العراق والقرى الايزيدية المجاورة للجبل، في الثالث من اب عام 2014، واقتاد الرجال والشباب إلى أطراف القرى ونفذ بحق الإيزيدية ابادة جماعية، وأخذ النساء والفتيات والأطفال سبايا وغنائم للمتاجرة بهم في أسواق النخاسة، واستخدم النساء للاستعباد الجنسي.