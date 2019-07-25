عادل إمام ينعى فاروق الفيشاوي

نعى الفنان الكبير عادل إمام زميله الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، متأثرًا بغيبوبة كبدية أنهت صراعه من مرض السرطان. نشر الحساب الرسمي للزعيم عادل إمام، على "انستغرام"، صورة جمعت الفنانين، أرفقت بتعليق: "البقاء لله في وفاة الفنان الكبير #فاروق_الفيشاوي".

يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي، قد أعلن عن إصابته بمرض السرطان أثناء فاعليات مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الماضية.







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