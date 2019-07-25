إجراءات صارمة بحق موظفي شركة نيسان... والسبب؟

يستعد مصنع السيارات الياباني "نيسان" المتحالف مع "رينو" للإعلان الخميس عن إجراءات صارمة لتحسين وضعه المالي من بينها إلغاء أكثر من 10 آلاف وظيفة، وفقا لما نشرته وسائل إعلام يابانية.
وكان رئيس المجموعة هيروتو سايكاوا حذر في الربيع من أن الإصلاحات ستكون مؤلمة، مؤكدا أن المجموعة لا تملك خيارا آخر بعد استراتيجية التوسع القسرية، التي قام بها كارلوس غصن منقذ المجموعة، الذي بات يواجه إدانة حاليا.
يذكر أن أرباح "نيسان" تراجعت في السنة المالية 2018-2019 بنحو 57% مقارنة مع السنة المالية التي قبلها.
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