إجراءات صارمة بحق موظفي شركة نيسان... والسبب؟

ورفضت الناطقة باسم "نيسان" التعليق، لكن وكالة أنباء "كيودو" وصحف كبرى ذكرت أنه سيتم الإعلان عن ذلك الخميس بمناسبة نشر المجموعة الصناعية لنتائجها الربعية، التي يتوقع أن تكون سيئة جدا.

وكان رئيس المجموعة هيروتو سايكاوا حذر في الربيع من أن الإصلاحات ستكون مؤلمة، مؤكدا أن المجموعة لا تملك خيارا آخر بعد استراتيجية التوسع القسرية، التي قام بها كارلوس غصن منقذ المجموعة، الذي بات يواجه إدانة حاليا.



يذكر أن أرباح "نيسان" تراجعت في السنة المالية 2018-2019 بنحو 57% مقارنة مع السنة المالية التي قبلها.