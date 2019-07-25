مجلس نينوى يتحرك لاستجواب المحافظ بدعم من نواب بغداد

كشف مصدر محلي في نينوى، عن تحرك لمجلس المحافظة لاستجواب المحافظ، فيما اشار الى ان نوابا من بغداد يدعمون هذا التوجه.

وقال المصدر ان "أعضاء في مجلس محافظة نينوى يتحركون لاستجواب المحافظ الجديد"، عازيا السبب الى "مخالفته الضوابط والقوانين المعتمدة، وتنصيبه شخصيات في دوائر ومؤسسات مهمة بالموصل ليس لهم مؤهل".

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واضاف ان "هذا التوجه يدعمه نواب في بغداد"، مبينا أن "برلمانيين لوحوا بنقل الصراع السياسي إلى مجلس النواب في بغداد".

وكشف النائب احمد الجبوري، اول امس الثلاثاء، ان محافظ نينوى منصور المرعيد رشح معلما تربويا للاستثمار وصيدلانيا عليه ملف نزاهة للصحة، فيما حمل مجلس نينوى المسؤولية الاخلاقية بالتصويت على هذه الشخصيات.