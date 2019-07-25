كشف مصدر محلي في نينوى، عن تحرك لمجلس المحافظة لاستجواب المحافظ، فيما اشار الى ان نوابا من بغداد يدعمون هذا التوجه.
وقال المصدر ان "أعضاء في مجلس محافظة نينوى يتحركون لاستجواب المحافظ الجديد"، عازيا السبب الى "مخالفته الضوابط والقوانين المعتمدة، وتنصيبه شخصيات في دوائر ومؤسسات مهمة بالموصل ليس لهم مؤهل".
واضاف ان "هذا التوجه يدعمه نواب في بغداد"، مبينا أن "برلمانيين لوحوا بنقل الصراع السياسي إلى مجلس النواب في بغداد".
وكشف النائب احمد الجبوري، اول امس الثلاثاء، ان محافظ نينوى منصور المرعيد رشح معلما تربويا للاستثمار وصيدلانيا عليه ملف نزاهة للصحة، فيما حمل مجلس نينوى المسؤولية الاخلاقية بالتصويت على هذه الشخصيات.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس نينوى يتحرك لاستجواب المحافظ بدعم من نواب بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.