نسخة مصغرة من ريهانا لن تتوقعوا التشابه... شاهدوا الصورة!

نشرت النجمة ريهانا (31 عامًا) صورةً لطفلة صغيرة عبر حسابها على "إنستغرام"، تشبهها الى حدّ كبير.

وظهرت الطّفلة وهي تجلس في المقعد الخلفي للسيّارة، ونظرات اللامُبالاة خيّمت على تعابير وجهها، تمامًا كتعابير وملامح ريهانا، بينما ارتدت قميض صيفي مُزيّن بأزهار دوّار الشّمس الصفراء، واعتمدت تسريحة الشعر المُنسدل المُستقيم التي لطالما رأينها على ريهانا.

ومن شِدّة صدمتها، علّقت ريهانا على الصورة: "كادَ هاتفي أن يسقط من يدي.. كيف ذلك"!.

Advertisements

لَم تكُن ريهانا الوجه الهوليوودي الوحيد الذي تفاجأ بهذا التّشابه، بل انضمّ إليها نُخبة من المشاهير الذين عبّروا عن صدمتهم، بِدءًا من عارضة الأزياء العالمية تايرا بانكس، والتي أعادت نشر صورة الطّفلة الصّغيرة عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلّقت: "أنقذوني.. أحتاج مُساعدتكم في تحديد هوية النّسخة المُصغّرة من ريهانا"، في إشارةٍ منها إلى أنّها تودّ ضمّها إلى عالم عارضات الأزياء.

وفي أسفل الصّورة التي نشرتها ريهانا، كتبت بريانكا شوبرا "واو"، وعلّقت ميراندا كير "رائعة"، ومازح سنوب دوغ زميلته ريهانا قائلًا: "متى أنجبتِ طِفلًا:. أما فقالت: "على الاقل أصبحتِ تعرفين كيف سيكون شكل ابنتك!".



أمّا والدة الطّفلة، فتركت تعليقًا قالت فيه: "يا إلهي هذه ابنتي".