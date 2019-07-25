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نشرت النجمة ريهانا (31 عامًا) صورةً لطفلة صغيرة عبر حسابها على "إنستغرام"، تشبهها الى حدّ كبير.
وظهرت الطّفلة وهي تجلس في المقعد الخلفي للسيّارة، ونظرات اللامُبالاة خيّمت على تعابير وجهها، تمامًا كتعابير وملامح ريهانا، بينما ارتدت قميض صيفي مُزيّن بأزهار دوّار الشّمس الصفراء، واعتمدت تسريحة الشعر المُنسدل المُستقيم التي لطالما رأينها على ريهانا.
ومن شِدّة صدمتها، علّقت ريهانا على الصورة: "كادَ هاتفي أن يسقط من يدي.. كيف ذلك"!.
لَم تكُن ريهانا الوجه الهوليوودي الوحيد الذي تفاجأ بهذا التّشابه، بل انضمّ إليها نُخبة من المشاهير الذين عبّروا عن صدمتهم، بِدءًا من عارضة الأزياء العالمية تايرا بانكس، والتي أعادت نشر صورة الطّفلة الصّغيرة عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلّقت: "أنقذوني.. أحتاج مُساعدتكم في تحديد هوية النّسخة المُصغّرة من ريهانا"، في إشارةٍ منها إلى أنّها تودّ ضمّها إلى عالم عارضات الأزياء.
أمّا والدة الطّفلة، فتركت تعليقًا قالت فيه: "يا إلهي هذه ابنتي".
كانت هذه تفاصيل خبر نسخة مصغرة من ريهانا لن تتوقعوا التشابه... شاهدوا الصورة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.