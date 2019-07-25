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درجات الحرارة في ألمانيا تسجل رقماً قياسياً

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية عن تسجيل رقم جديد في ارتفاع درجات الحرارة لتصل الى 40,5 درجة مئوية بزيادة عن الرقم القياسي المسجل سابقا والذي وصل لـ40,3 درجة مئوية.
وأضافت الهيئة في تغريدة نشرها المركز على صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن يوم غد سيكون أكثر حرا، وربما تستمر هذه الحرارة ليوم واحد، بحسب "سبوتنك".

يذكر أن درجة الحرارة في قاعدة كلاين-بروغل العسكرية في شمال شرق بلجيكا بلغت 39,9 ما يشكل رقما قياسيا لدرجات الحر في هذا البلد.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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