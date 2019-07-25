درجات الحرارة في ألمانيا تسجل رقماً قياسياً

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية عن تسجيل رقم جديد في ارتفاع درجات الحرارة لتصل الى 40,5 درجة مئوية بزيادة عن الرقم القياسي المسجل سابقا والذي وصل لـ40,3 درجة مئوية.
وأضافت الهيئة في تغريدة نشرها المركز على صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن يوم غد سيكون أكثر حرا، وربما تستمر هذه الحرارة ليوم واحد، بحسب "سبوتنك".
يذكر أن درجة الحرارة في قاعدة كلاين-بروغل العسكرية في شمال شرق بلجيكا بلغت 39,9 ما يشكل رقما قياسيا لدرجات الحر في هذا البلد.
يذكر أن درجة الحرارة في قاعدة كلاين-بروغل العسكرية في شمال شرق بلجيكا بلغت 39,9 ما يشكل رقما قياسيا لدرجات الحر في هذا البلد.
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