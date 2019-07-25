درجات الحرارة في ألمانيا تسجل رقماً قياسياً

وأضافت الهيئة في تغريدة نشرها المركز على صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن يوم غد سيكون أكثر حرا، وربما تستمر هذه الحرارة ليوم واحد، بحسب "سبوتنك".

يذكر أن درجة الحرارة في قاعدة كلاين-بروغل العسكرية في شمال شرق بلجيكا بلغت 39,9 ما يشكل رقما قياسيا لدرجات الحر في هذا البلد.

