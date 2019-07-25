اعلن مكتب مفتش عام وزارة الداخلية، الخميس، عن ضبط منتسب في شرطة ميسان ابتز طبيبة بمبلغ 6000 دولار.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "شكاوى وردت لمكتب المفتش العام في محافظة ميسان تفيد بقيام أحد منتسبي شرطة ميسان بانتحال صفة ضابط في مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بغية ابتزاز أصحاب المهن والمحال بالمال مقابل التغاضي عن متابعتهم"، مبينا ان "الأمر الذي دعا مفتش عام الداخلية جمال الأسدي للإيعاز لمكتبه هناك لاتخاذ الاجراءات اللازمة بالمعلومة والتنسيق مع الجهة الاختصاصية والقضاء".

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واضاف انه "بعد التأكد من صحة المعلومات وتدوين افادة إحدى الطبيبات المبتزات كمشتكية، شكّل مكتب مفتشية شرطة ميسان فريق عمل مشترك مع مديرية مكافحة الجريمة المنظومة، وقد استحصل الفريق أمراً قضائياً بالضبط على المنتسب"، مشيرا الى ان "الفريق قام بنصب كمين نتج عنه ضبطه متلبساً بالجرم المشهود بأخذ مبلغ 6000 دولار من الطبيبة لقاء عدم متابعة عيادتها الخاصة".

وتابع ان "المتهم اعترف من قبل ضابط تحقيق المفتشية، وعرضت قضيته أمام أنظار القاضي المختص الذي قرر بدوره توقيفه على ذمة التحقيق".