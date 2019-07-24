خبير قانوني: البرلمان لم يرفع الحصانة عن اي نائب منذ عام 2006

اكد الخبير القانوني طارق حرب، الخميس، ان البرلمان لم يرفع الحصانة عن اي نائب منذ اول جلسة له عام 2006.

وقال حرب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "لم يحصل أن رفع البرلمان الحصانه عن أي نائب منذ أول جلسة له سنة 2006"، مبينا ان "هناك حالة واحدة حدثت سنة 2008 عندما رفعت الحصانة عن النائب مثال الالوسي وقد أبطلت المحكمة الاتحادية قرار البرلمان برفع الحصانة عن هذا النائب لعدم دستوريته".

واضاف انه "عاد الى البرلمان قبل اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وغلق التحقيق"، مشيرا الى "اني كنت محاميه في تلك الدعوى أمام المحكمة".