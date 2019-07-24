مصرع منتسب بنجدة بغداد غرقا في النهروان

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن منتسبا بنجدة بغداد لقي مصرعه غرقا في النهروان. وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "منتسبا بنجدة بغداد لقي مصرعه نتيجة غرقه اثناء السباحة في منطقة النهروان". واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي".

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