بالفيديو.. شكاوى المراجعين بالتاجيات امام الياسري والاخير يوجه

عرض وزير الداخلية ياسين الياسري، الاربعاء، شكاوى المراجعين في موقع مرور التاجيات امام ضباط المرور. وبحسب مقطع الفيديو فأن الياسري وجه بمعالجة فورية لجميع المشاكل التي يعاني منها المراجعين في هذا الموقع. وشدد الياسري على ضرورة "النجاح وعدم القبول بالفشل"، مشيرا الى ان "اي شخص يكون عائق في سبيل النهوض باداء دوائر المرور فلن يستمر بموقعه".

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