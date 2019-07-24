اعلنت مفتشية وزارة الداخلية، الابعاء، عن توقيف شخص هدد سفارة عربية عاملة في العراق، فيما اشارت الى ان العملية جاءت على خلفية ورود شكوى للمكتب من السفارة.

وقالت المفتشية في بيان تلقت الخليج 365، ان "شكوى وردت لمكتب المفتش العام من إحدى السفارات العربية العاملة في العراق، ادعت فيها تلقيها تهديد بالاستهداف من قبل أحد الأشخاص القاطنين في بابل".

واضاف ان "الأمر دعا المفتش العام جمال الأسدي الى توجيه مديرية التحري والتحقق التابعة لمكتبه الى التحرك السريع وجمع المعلومات عن الشخص واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه بالتنسيق مع القضاء"، لافتا الى ان "الاسدي أشرف شخصياً على القضية، حيث تمكنت المديرية وفي غضون يومين اثنين فقط من التوصل الى الشخص والتعرف عليه".

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وتابعت "تبين أنه طبيب بيطري يسكن محافظة بابل، وأنه قام بالفعل بتهديد السفارة"، موضحا انه "مفتشية الداخلية استحصلت أمرا قضائيا بالقبض عليه صادر من قاضي تحقيق محكمة الحلة، وقد تمكنت مفرزة المديرية المكلفة بالمهمة من تنفيذ أمر القبض، حيث اعترف بجريمته وصدّق اعترافه قضائياً وأحيلت قضيته الى قاضي تحقيق محكمة الرصافة الذي أمر بإيداعه التوقيف للتحقيق معه".

واكدت ان "التحقيقات لازالت مستمرة معه الى الآن لمعرفة الدوافع التي دعته لتهديد السفارة واقدامه على هذا الفعل".