مصرع شخص واصابة تسعة بحادث في هيت

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن شخصا لقي مصرعه واصيب تسعة اخرون بحادث سير في هيت.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "اربع عجلات تصادمت اليوم في منطقة العكبة بقضاء هيت، ما ادى الى مصرع شخص واصابة تسعة اخرين بينهم امرأة وطفلة".

Advertisements

واضاف انه "بعد الاستخبار من قبل اللواء ٢٩ الجيش العراقي الفرقة السابعة عن الحادث، هرعت المفارز في مركز هيت بمديرية دفاع مدني الانبار إلى محل الحادث وتمكنت بكل مهنية وبوقت قياسي قصير من إخماد النيران التي اندلعت بعدد من تلك العجلات وانتشال الجثة وإخراج المصابين"، مشيرا الى انه "تم نقلهم الى مستشفى هيت العام لغرض تلقي العلاج".

يذكر أن عدداً من المحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الاشخاص، وتعود اسباب اغلبها بحسب مختصين، الى عدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن رداءة بعض الطرق.