قيادي في بابليون: احد رجال الدين المسيحيين اصبح دمية بيد اسرائيل وامريكا

اكد القيادي في بابليون ظافر لويس، الاربعاء، ان احد رجال الدين المسيحيين اصبح دمية بيد اسرائيل و امريكا، فيما اشار الى ان مظاهرات ستخرج قريبا امام السفارة البابويه.

وقال لويس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "احد رجال الدين المسيحيين اصبح دمية بيد اسرائيل و امريكا"، داعيا الى "توجيه رساله له وسؤاله ماذا طلب منك ديفيد في تل ابيب و ماذا طلب منك جاريد كوشنو في واشنطن".

وخاطب لويس هذا الشخص بالقول "لا نرد عليك لحين ما يتم تغيرك من قبل الفتيكان"، مشيرا الى انه "قريبا سوف يتم خروج مظاهرات امام السفارة البابويه".

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وتابع "لا نريد شخص يشوه سمعة المسيحيين"، معربا عن استغرابه "ان ينساق شخصية دينية مسيحية مع الحملة المعادية للحشد الشعبي ويصطف مع الأبواق المسعورة التي تحاول النيل من الارادة العراقية المدافعة عن العباد والبلاد".

وتساءل "عندما قاتلنا داعش استجابة لنداء الوطن، هل الدفاع عن العراق ومقاتلة داعش جريمة نحاسب عليها؟، وهل نبقى مكتوفي الايدي ونحن نشاهد داعش يستبيح مناطقنا ويسبي نساءنا ونتفرج على أعراضنا في سوق النخاسة الداعشية؟، ووهل نترك اخواننا في الوطن من المسلمين والايزديين والصابئة المندائين و الكاكيه يقاتلون ويضحون نيابة عنا؟".

واعتبر ان "من يفكر بتجبين المسيحيين وتخويفهم يشجع داعش والإرهاب على قتلنا".



