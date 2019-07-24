دعت مديرية المرور العامة، الاربعاء، اصحاب مركبات الحمل والانشائية لتثبيت لوحاتهم، فيما حذرت من اي عملية ابتزاز.
وقال مدير المرور العامة زهير عبدة الخفاجي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "على كافة اصحاب المركبات مراجعة المواقع المرورية لتثبيت لوحاتهم ومنها الحمل والانشائية كونها متوفرة وبكثرة ولم يراجع أصحابها منذ فترة".
وحذر الخفاجي "من اي عملية ابتزاز قد تحصل في مواقع التثبيت"، مطالبا "الموطنين الذين يتعرضون لعمليات ابتزاز الى التصال على الخط الساخن (440) من الصباح ولغاية انتهاء الدوام الرسمي او الحضور الى مكتبه شخصيا".
كانت هذه تفاصيل خبر المرور تدعو اصحاب مركبات الحمل والانشائية لتثبيت لوحاتهم وتحذر من الابتزاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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