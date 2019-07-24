ليفربول يُعلن إصابة مدافعه بقطع في الرباط الصليبي

الريدز كان خسر بثلاثة أهداف لهدفين أمام دورتموند في مباراة ودية، استعدادًا للموسم الجديد 2019/2020.

وبحسب بيان بطل دوري أبطال أوروبا، فإنه "قد تبين أنّ ناثانييل كلاين الظهير الأيمن للفريق، يُعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي".



وأشار بيان النادي إلى أنّ "كلاين لم يسافر مع زملائه إلى نيويورك، وعاد إلى ميلوود لبدء برنامجه التأهيلي".

ولم يكشف بيان ليفربول مدة غياب المدافع صاحب الـ"28" عامًا، لكن صحيفة "ميرور" البريطانية أوضحت أنه سيغيب لمدة لن تقل عن ستة أشهر.

