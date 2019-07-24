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ليفربول يُعلن إصابة مدافعه بقطع في الرباط الصليبي

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2019-07-24 | 20:03

ليفربول يُعلن إصابة مدافعه بقطع في الرباط الصليبي

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أصدر نادي الإنجليزي، بيانًا رسميًا، أعلن من خلاله التشخيص النهائي لإصابة أحد لاعبيه، بعد تعرضه لإصابة في مواجهة بوروسيا دورتموند الودية.
الريدز كان خسر بثلاثة أهداف لهدفين أمام دورتموند في مباراة ودية، استعدادًا للموسم الجديد 2019/2020.

وبحسب بيان بطل ، فإنه "قد تبين أنّ ناثانييل كلاين الظهير الأيمن للفريق، يُعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي".


وأشار بيان النادي إلى أنّ "كلاين لم يسافر مع زملائه إلى نيويورك، وعاد إلى ميلوود لبدء برنامجه التأهيلي".

ولم يكشف بيان ليفربول مدة غياب المدافع صاحب الـ"28" عامًا، لكن صحيفة "ميرور" البريطانية أوضحت أنه سيغيب لمدة لن تقل عن ستة أشهر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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