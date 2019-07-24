جونسون يختار دومينيك راب وزيراً جديداً للخارجية البريطانية

عين رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون الوزير السابق لشؤون "بريكست" دومينيك راب وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة وكذلك في منصب السكرتير الأول للدولة.

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