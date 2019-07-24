العمليات المشتركة تعلن انتهاء الصفحة الثانية من عملية إرادة النصر‬ شمالي بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاربعاء، عن انتهاء الصفحة الثانية من عملية إرادة النصر‬ شمالي بغداد. وقال الناطق باسم القيادة يحيى رسول في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "أنهينا الصفحة الثانية من عملية إرادة النصر شمالي بغداد". وأضاف رسول، أن "الهدف الاساسي من العملية هو تعزيز الأمن والإستقرار في تلك المناطق"، مؤكدا "سنواصل كل الاجراءات التي تحافظ على أمن المواطنين".

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