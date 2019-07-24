بالصور.. شارع مغلق منذ 13 عاماً جنوبي بغداد يودع الكتل الكونكريتية

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم رفع الكتل الكونكريتية عن شارع 32 ضمن المحلة 808 ضمن منطقة الاثوريين في الدورة جنوب بغداد وفتح الشارع بالكامل امام حركة السير والمرور".

وأضافت أن "الشارع مغلق منذ سنة 2006 وباشرت بعدها كوادر بلدية الدورة بحملة لتنظيف وتأهيل الشارع".