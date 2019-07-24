اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، أنها وقيادة عمليات بغداد رفعت الكتل الكونكريتية عن شارع جنوبي العاصمة مغلق منذ 2006.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم رفع الكتل الكونكريتية عن شارع 32 ضمن المحلة 808 ضمن منطقة الاثوريين في الدورة جنوب بغداد وفتح الشارع بالكامل امام حركة السير والمرور".
وأضافت أن "الشارع مغلق منذ سنة 2006 وباشرت بعدها كوادر بلدية الدورة بحملة لتنظيف وتأهيل الشارع".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. شارع مغلق منذ 13 عاماً جنوبي بغداد يودع الكتل الكونكريتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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