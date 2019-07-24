اجتماع في هيئة الاعلام والاتصالات يناقش توفير الدعم التقني للتعداد السكاني

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "عقد في هيئة الاعلام والاتصالات الاجتماع الفني الاول للجنة الخاصة بالتعداد السكاني والمساكن لعام 2020 بحضور وزارة التخطيط -الجهاز المركزي للاحصاء ومستشارية الأمن الوطني و شركات الهاتف النقال كافة"، مشيرة الى أن "الاجتماع عقد برئاسة د. علي ناصر الخويلدي رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة".وأضافت الهيئة، أن "الاجتماع ناقش امكانية توفير الدعم التقني من قبل شركات الهاتف النقال في التعداد العام للسكان والمساكن لسنة 2020، من خلال شرائح خاصة توفرها الشركات لديها إمكانية الاتصال بالشبكة عن طريق تقنية الـVPN وتعمل ضمن شبكة الـIntranet ولا تستخدم الاتصال بالانترنت، بأمكانية لتناقل البيانات بين الشريحة ومركز بيانات وزارة التخطيط، ومن المؤمل ان تساعد هذه الخاصية التقنية في انجاز تعداد سكاني دقيق ومتكامل خلال توقيت زمني محدد، عن طريق توزيع عدد كبير من هذه الشرائح بين الباحثيين الميدانيين اثناء اجرائهم لعملية الاحصاء".ونقلت الهيئة عن الخويلدي قوله، ان "الهيئة مستعدة لتقديم الدعم اللازم لانجاح عملية التعداد"، مشيرا الى "تجربة الهيئة الناجحة في التعداد الذي اجرته عن نسبة استخدام العوائل في العراق للتكنولوجيا والاتصالات والذي يعد التقرير الأول في تأريخ العراق والذي اجري حينها بالتعاون مع وزارة التخطيط وشركات الهاتف النقال وشركات مزودي خدمات الانترنت".

ونوه الخويلدي الى أن "مبادرة دوم 2025 اشتملت على العديد من البرامج التكنولوجية التي يمكن ان تسهم في دعم مشروع الاحصاء السكاني والمنازل"، داعيا في الوقت ذاته "شركات الاتصالات الى تقديم كل ما من شأنه ان يسهم في انجاح هذا المشروع الوطني".

ولفتت الهيئة الى أن "شركات الاتصالات رحبت بخدمة هذا المشروع الوطني والمهم جداً وأكد ممثلوها انهم وشركاتهم على كل الاستعداد للتعاون و لتقديم كل ما باستطاعتهم خدمة للعراق ولمواطنيه".