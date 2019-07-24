الجيش السوداني يعلن إحباط محاولة انقلاب شارك فيها رئيس الأركان المشتركة

أعلن الجيش السوداني إحباط محاولة انقلاب شارك فيها رئيس هيئة الأركان المشتركة، وعدد من الضباط رفيعي المستوى.
وأكد بيان القوات المسلحة السودانية "هدف المحاولة الانقلابية الفاشلة هو إجهاض ثورة الشعب المجيدة وعودة نظام المؤتمر الوطني البائد للحكم وقطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب الذي يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية التي يحلم بها الشعب السوداني".
وكان المجلس العسكري الانتقالي السوداني قد أعلن في 12 تموز الحالي أن ضباطاً خططوا لمحاولة انقلاب لعرقلة الاتفاق السياسي مع قوى الحرية والتغيير.
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