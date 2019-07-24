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الجيش السوداني يعلن إحباط محاولة انقلاب شارك فيها رئيس الأركان المشتركة

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أعلن الجيش السوداني إحباط محاولة انقلاب شارك فيها رئيس هيئة الأركان المشتركة، وعدد من الضباط رفيعي المستوى.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سونا" اليوم الأربعاء "أعلنت القوات المسلحة في بيان لها اليوم عن كشفها لمحاولة انقلابية شارك فيها الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد رئيس الأركان المشتركة، وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة، بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني البائد وتم التحفظ عليهم وجار التحقيق معهم لمحاكمتهم".

وأكد بيان القوات المسلحة السودانية "هدف المحاولة الانقلابية الفاشلة هو إجهاض ثورة الشعب المجيدة وعودة نظام المؤتمر الوطني البائد للحكم وقطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب الذي يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية التي يحلم بها الشعب السوداني".

وكان المجلس العسكري الانتقالي السوداني قد أعلن في 12 تموز الحالي أن ضباطاً خططوا لمحاولة انقلاب لعرقلة الاتفاق السياسي مع قوى الحرية والتغيير.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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