تعرف على جدول مباريات اسود الرافدين في تصفيات كأس آسيا لكرة السلة

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2019-07-24 | 19:09
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يستعد المنتخب الوطني لكرة السلة، للدخول في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2021.
وسيخوض المنتخب الوطني اولى مبارياته في التصفيات امام لبنان في 21 شباط 2020، فيما سيلعب مباراته الثانية امام الهند في الـ24 من الشهر ذاته.
وسيواجه البحرين في 26 تشرين الثاني 2020، بينما يلاقي لبنان في مباراة الاياب في الـ29 من الشهر ذاته.
ليعود ويواجه الهند في 19 شباط 2021، ثم البحرين في 22 من الشهر ذاته.
ومن المفترض ان تكون قاعة الشعب، ارضاً للمنتخب الوطني في التصفيات الاسيوية، بعد رفع الحظر عن الملاعب العراقية.
ولم يعلن الاتحاد الاسيوي، عن الدولة التي ستحتضن البطولة عام 2021.
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