المالكي يصدر بياناً بعد انعقاد مؤتمر حزب الدعوة

اصدر الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي، الاربعاء، بياناً بعد انعقاد مؤتمر الحزب الأخير، معرباً عن شكره الى المرجعيات الدينية والقيادات السياسية والاجتماعية.

وقال المالكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "أتقدم بأسمى معاني الشكر والعرفان الى المرجعيات الدينية والقيادات السياسية والاجتماعية والأحزاب والقوى الوطنية وشيوخ العشائر والقبائل العراقية الأصيلة الذين قدموا التهاني لانعقاد الموتمر السابع عشر لحزب الدعوة الاسلامية واعادة انتخابنا أميناً عاما للحزب".



واضاف "نتمنى ان تكون هذه المناسبة ومثيلاتها عاملاً إيجابياً مشجعاً لتعـزيز وحـدة الصف بين العراقيين، وتثبيت مبادئ الديمقراطية والعمل المشترك من أجل خدمة العراق وشعبه الكريم".

يذكر ان حزب الدعوة الاسلامية عقد في (13 تموز 2019) مؤتمره السنوي في كربلاء، وجدد خلاله انتخاب نوري المالكي امينا عاما له.