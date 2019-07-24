نائب ينفي تقديمه طلبا للسفير السعودي للحصول على مقاعد حج اضافي لأبناء عشيرته

نفى النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري، الاربعاء، تقديمه طلبا للسفير السعودي للحصول على مقاعد حج اضافي لأبناء عشيرته، مبينا ان جهات سياسية تقف ورءا ذلك من اجل "التسقيط". وقال الشمري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "ما تم تداوله في بعض من وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الطلب المقدم إلى السفير السعودي في العراق للحصول على (200) مقعد حج (لقبيلة شمر) غير صحيح ومزور". Advertisements وأتهم الشمري "بعض الجهات السياسية بتلفيق هذا الكتاب بهدف التسقيط السياسي والنيل منه". وتناقلت مواقع اخبارية وصفحات تواصل اجتماعي كتابا نسب الى النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري وموجه الى السفير السعودي في العراق يدعوه فيه الى تخصيص (200) مقعد حج اضافي لأبناء عشيرته.



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