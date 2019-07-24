الكنيسة الكلدانية تعلن رفضها تشكيل فصيل مسيحي مسلح

أعلنت الكنيسة الكلدانية في العراق، اليوم الأربعاء، رفضها تشكيل فصيل مسيحي مسلح، داعية ابناء المكون المسيحي الى الانخراط في الاجهزة الامنية.
وأضاف البيان "نعلن رسميا رفضنا القاطع لوجود أي فصيل أو حركة مسلحة تحمل صفة مسيحية خاصة، بل على العكس نشجع أبناءنا للانخراط في الأجهزة الأمنية الرسمية في الجيش العراقي والشرطة الاتحادية، ومن هم في إقليم كردستان العراق في قوات البيشمركة".
وأشار البيان "نحترم قرار الأفراد الشخصي في الانتماء إلى الحشد الشعبي أو العمل السياسي، لكن ليس تشكيل فصيل مسيحي، والفصائل المسلحة باسم المسيحية تتعارض مع روحانية الدين المسيحي الذي يدعو إلى المحبة والتسامح والغفران والسلام".
وتابع "هذا الأمر يتوافق مع توجهات الكثير من الكيانات السياسية، ومع رسالتنا كمسيحيين عراقيين في توطيد أسباب وظروف العيش المشترك، المتناغم على الأرض، وتمتين ركائز الدولة القوية، دولة القانون والمواطنة والمساواة".
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