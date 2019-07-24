القضاء يوجه بتحقيق اصولي بالدعوة المقدمة من نائبين ضد وزير المالية 'وثيقة'

وجه مجلس القضاء الاعلى، الاربعاء، باجراء تحقيق اصولي بالدعوة المقدمة من النائبين انعام الخزاعي وجواد الموسوي ضد وزير المالية. وادناه نص الدعوة المقامة من قبل النائبين الخزاعي والموسوي ضد وزير المالية وتوجيه القضاء بشأنها:

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