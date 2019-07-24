المؤبد لمدان بتفجير عبوة على منزل نائب

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، اليوم الاربعاء، حكما بالسجن المؤبد بحق مدان اشترك بنصب عبوة صوتية بالقرب من دار النائب جواد الموسوي.



وأشار البيان إلى ان "المدان اعترف باشتراكه في الجريمة كون النائب امتنع عن تمشية بعض المعاملات الخاصة بالمتهم الآخر ما دفعهم للقيام بهذه الجريمة". وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "مدانا اشترك مع متهم آخر بنصب عبوة صوتية محلية الصنع أمام منزل النائب جواد الموسوي"، لافتا إلى أن "المدان يعمل ضمن أفراد حماية النائب حيث قام بإطلاق النار بعد التفجير لإبعاد الشبهة عنه".وأشار البيان إلى ان "المدان اعترف باشتراكه في الجريمة كون النائب امتنع عن تمشية بعض المعاملات الخاصة بالمتهم الآخر ما دفعهم للقيام بهذه الجريمة". وبين أن "المحكمة نظرت قضية المتهم ووجدت الأدلة كافية للادانة واصدرت حكمها بالسجن المؤبد بحقه وفقاً لاحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب".

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