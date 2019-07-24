وسائل اعلام ايرانية: مدير الطاقة الذرية قتلته اسرائيل

وقالت وكالة تسنيم للأنباء نقلا عن مصادر خاصة بها، إن هناك أدلة ملحوظة تشير إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا آمانو قد قتل قبل عدة أيام من قبل اسرائيل.



واضافت وكالة تسنيم، أن الاعلان عن نبأ وفاة يوكيا آمانو جرى بشكل رسمي يوم الإثنين، لكن "مصادر مطلعة" أشارت إلى تفاصيل هذه القضية، وقالت، ان موته كان قد وقع قبل عدة ايام إلا أن أمريكا واسرائيل حالتا دون الاعلان عن نبأة وفاته.

كما كشفت هذه المصادر ان الادارة الامريكية واسرائيل كانتا قد بدأتا فصلاً جديداً من الضغوط المكثفة على آمانو من أجل فتح ملف مزيف ضد ايران حول القضية النووية.

وبحسب الوكالة الايرانية، فإن ادارة ترامب واسرائيل كانتا تطالبان آمانو ان يعلن خلافاً للتقاير الفنية والقانونية المتعددة التي تشير الى التزام ايران بالاتفاق النووي، ان ايران انتهكت الاتفاق النووي ليعزز بذلك مشروع الضغط- التفاوض الذي يقوم به ترامب ضد ايران.



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واوضحت أنه بالرغم من ذلك أبدى آمانو في هذه المرحلة مقاومة قوية بوجه الضغوط الامريكية والاسائيلية لذلك السبب أزيح (من قبل الصهاينة) ليحل محله شخص أخر.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الاثنين الماضي 22 تموز 2019، وفاة مديرها العام يوكيا أمانو عن عمر يصل إلى 73 عاما.

والوكالة الدولية للطاقة الذرية هي منظمة غير حكومية مستقلة، مقرها في العاصمة النمساوية فيينا، وتعمل تحت إشراف الأمم المتحدة تأسست في عام 1957، بغرض تشجيع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والحد من التسلح النووي وللاضطلاع بهذه المهمة، وتقوم بأعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق في الدول التي لديها منشآت نووية.

وشغل المنصب قبل أمانو، الدبلوماسي المصري محمد البرادعي، الذي شغل بعد تركه للوكالة، منصب نائب رئيس الجمهورية في مصر حتى استقالته في 2013.