سائرون 'ينأى بنفسه' عن الدرجات الخاصة ويوجه دعوة إلى عبد المهدي

وقال المعموري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القوى السياسية المنضوية تحت لواء تحالف سائرون نأت بنفسها عن تسمية المرشحين لمناصب الدرجات الخاصة ولم تطالب بأي منها"، داعياً رئيس مجلس الوزراء إلى "اختيار الأمثل والأكفأ وتسميته رسمياً سواء بأوامر ديوانية أو من خلال مصادقة مجلس النواب".وأضاف المعموري، أننا "نرفض التدخل في هذا الملف الحساس ونعتبره من مسؤولية رئيس مجلس الوزراء حصراً ولا يجوز ممارسة الضغوط عليه"، معلناً: "عدم التصويت لأية درجة خاصة تأتي لمجلس النواب تشوبها شبهات الفساد وغيرها من التهم التي تؤثر في أداء المهام".

وأشار إلى أن "العديد من أصحاب تلك الدرجات ينبغي تغييرهم مثل وكلاء الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة والمديرين العامين، بالإضافة إلى المسؤولين في مراكز الوزارات والمحافظات"، مؤكداً: "أهمية أن تتوافر الشروط المطلوبة في من يتم ترشيحه".



وطالب المعموري رئيس الوزراء بـ"عدم وضع الكتل السياسية في موقف محرج من خلال تقديم أسماء لا يتمتعون بالشروط المطلوبة"، مشيراً إلى أن "مهلة الثلاثة أشهر التي منحها مجلس النواب كافية ليتفحص اسماء المرشحين قبل تسميتهم رسمياً".

وتابع، أن "بعض الوزارات تعيش أوضاعاً مزرية بسبب أصحاب الدرجات الخاصة وهو ما ظهر واضحاً في وزارة التربية من خلال النسب المتدنية في نجاح الطلاب"، مؤكداً على أن "تكون حكومة عبد المهدي انموذجاً في اختيار الشخصيات المناسبة".

وشدد المعموري، وهو رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى، على "ضرورة الكشف عن نوع الضغوط التي تمارس على رئيس مجلس الوزراء بشأن أسماء مرشحي الدرجات الخاصة"، معتبراً أن "المرحلة لا تتحمل المزيد من المجاملات".