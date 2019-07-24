أكد رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى النائب برهام المعموري، الأربعاء، أن تحالفه "نأى بنفسه" عن تسمية المرشحين للدرجات الخاصة، داعياً رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى عدم وضع الكتل في "موقف محرج" من خلال تقديم أسماء لا تتمتع بالشروط المطلوبة.
وأضاف المعموري، أننا "نرفض التدخل في هذا الملف الحساس ونعتبره من مسؤولية رئيس مجلس الوزراء حصراً ولا يجوز ممارسة الضغوط عليه"، معلناً: "عدم التصويت لأية درجة خاصة تأتي لمجلس النواب تشوبها شبهات الفساد وغيرها من التهم التي تؤثر في أداء المهام".
وأشار إلى أن "العديد من أصحاب تلك الدرجات ينبغي تغييرهم مثل وكلاء الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة والمديرين العامين، بالإضافة إلى المسؤولين في مراكز الوزارات والمحافظات"، مؤكداً: "أهمية أن تتوافر الشروط المطلوبة في من يتم ترشيحه".
وطالب المعموري رئيس الوزراء بـ"عدم وضع الكتل السياسية في موقف محرج من خلال تقديم أسماء لا يتمتعون بالشروط المطلوبة"، مشيراً إلى أن "مهلة الثلاثة أشهر التي منحها مجلس النواب كافية ليتفحص اسماء المرشحين قبل تسميتهم رسمياً".
وتابع، أن "بعض الوزارات تعيش أوضاعاً مزرية بسبب أصحاب الدرجات الخاصة وهو ما ظهر واضحاً في وزارة التربية من خلال النسب المتدنية في نجاح الطلاب"، مؤكداً على أن "تكون حكومة عبد المهدي انموذجاً في اختيار الشخصيات المناسبة".
وشدد المعموري، وهو رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى، على "ضرورة الكشف عن نوع الضغوط التي تمارس على رئيس مجلس الوزراء بشأن أسماء مرشحي الدرجات الخاصة"، معتبراً أن "المرحلة لا تتحمل المزيد من المجاملات".
كانت هذه تفاصيل خبر سائرون 'ينأى بنفسه' عن الدرجات الخاصة ويوجه دعوة إلى عبد المهدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.