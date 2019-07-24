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بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وبتنفيذ من سكرتيره الشخصي الفريق الركن محمد حميد البياتي، تم فجر اليوم فتح الطريق الرابط بين شارع مطار بغداد وساحة عمان في المنطقة الخضراء وسط العاصمة.
وبحسب ما اكد مراسل الخليج 365 ان هذا الطريق سيخدم المواطنين في جانب الكرخ بشكل كبير.
فيما اكد البياتي لـ الخليج 365، ان "المنطقة الخضراء افتتحت بالكامل امام المواطنين بعد اعادة فتح هذا الطريق"، مشيرا الى انه "سيقلل قسما كبيرا من الزخم المروري الذي يحدث في محيطه".
واعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، امس الثلاثاء، انه سيتم فتح الطريق الرابط بين مطار بغداد وساحة عمان فجر اليوم اما سير المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الطريق الرابط بين شارع مطار بغداد وساحة عمان بعد افتتاحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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