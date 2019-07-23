اعلنت مديرية نجدة بغداد، الاربعاء، عن اعتقال شخصين احدهما منتسب في الدفاع بحادثين منفصلين في العاصمة.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "دوريات نجدة بغداد وضمن منطقة شهداء البياع القت القبض على موظف مدني منسوب لوزارة الدفاع قام باطلاق الدار على منزل نسيبه اثر خلاف عائلي".
واضافت انه "ضبط بحوزته سلاح نوع بندقية كلاشنكوف"، مشيرا الى انه "تم تسليمه الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات الاصولية".
وفي حادث اخر، اكدت المديرية "اعتقال شخص ينتحل صفة ضابط برتبة عقيد ضمن ابو دشير في منطقة الدورة".
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال شخصين احدهما منتسب في الدفاع ببغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.