اعتقال شخصين احدهما منتسب في الدفاع ببغداد

اعلنت مديرية نجدة بغداد، الاربعاء، عن اعتقال شخصين احدهما منتسب في الدفاع بحادثين منفصلين في العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "دوريات نجدة بغداد وضمن منطقة شهداء البياع القت القبض على موظف مدني منسوب لوزارة الدفاع قام باطلاق الدار على منزل نسيبه اثر خلاف عائلي".

Advertisements

واضافت انه "ضبط بحوزته سلاح نوع بندقية كلاشنكوف"، مشيرا الى انه "تم تسليمه الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات الاصولية".

وفي حادث اخر، اكدت المديرية "اعتقال شخص ينتحل صفة ضابط برتبة عقيد ضمن ابو دشير في منطقة الدورة".