كاتانيتش: مشكلة الدوري العراقي بالملاعب وكنت اتمنى رؤية ميمي في ايطاليا

وقال كاتانيتش لبرنامج "صوت الملاعب" الذي يعرض على قناة السومرية، إن "مشكلة الدوري العراقي الممتاز تكمن في سوء ارضية الملاعب والتي اثرت بشكل كبير على مستويات اللاعبين".

واوضح بالقول، "لم اقل بأن الدوري العراقي ليس جيداً، ولكن كل ما في الامر هو ان اللاعبين يستحقون اللعب في ملاعب افضل، انظر الى قطر فالملاعب هناك تشبه ملاعب الجولف وتساعد اللاعبين على اظهار افضل ما لديهم".



وعن انتقال نجم اسود الرافدين مهند علي الى الدحيل القطري، اكد كاتانيتش، انه "لو استشارني ميمي في مسألة انتقاله لكنت فضلت ان ينتقل الى احدى الفرق الايطالية مثل يوفنتوس ان مان العرض حقيقياً".

وبين بالقول، "في الوقت الحالي، كان من الصعب ان يجد ميمي، فرصة مع يوفنتوس، لذلك كان من الافضل الذهاب الى فريق مثل اتلانتا، ليحصل على فرصة للعب".

وتابع ان "ما يهمني في ميمي وجميع اللاعبين هو الاستمرار في اللعب، فحين يغيب ميمي عن لعب مباريات ويأتي بعدها الى المنتخب، لن يتمكن من تشكيل الاضافة للفريق وبالتالي ساستبعده من التشكيلة".



وعن اقالة مساعده احمد خلف ومدرب اللياقة سردار محمد، اوضح المدرب السلوفيني بالقول، "ليست لدي اي مشكلة مع خلف ولا حتى سردار، اتحاد الكرة هو من اتى بهما وهو من استبعدهما ولا دخل لي بالموضوع".

وعن مستحقاته المادية مع المنتخب الوطني، اكد كاتانيتش، ان "الامور المادية على افضل ما يرام ولا توجد اي مشكلة مادية مع اتحاد الكرة".