مكتب عبد المهدي: سيتم فتح الطريق الرابط بين مطار بغداد وساحة عمان فجر الغد

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، انه سيتم فتح الطريق الرابط بين مطار بغداد وساحة عمان فجر الغد. وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي في حديث لـ الخليج 365، انه "سيتم في الساعة الخامسة من فجر يوم غد الاربعاء، فتح باب (4) في الحارثية، حيث سيسمح للمواطنين المرور عبر الطريق الرابط بين شارع مطار بغداد وساحة عمان وسط بغداد". Advertisements واضاف انه "بذلك فسيتم فتح جميع شوارع المنطقة الخضراء 100% امام المواطنين". واعلن سكرتير رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، امس الاثنين، انه سيتم رفع السيطرة الفاصلة بين شارع المطار وساحة عمان في بغداد غد الاربعاء.

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