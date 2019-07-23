شرطة النجف تعلن اعتقال ثلاثة متهمين خطرين بجريمة قتل في بابل

اعلنت مديرية شرطة في النجف، الثلاثاء، عن اعتقال ثلاثة متهمين خطرين بجريمة قتل في بابل.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "خلية الصقور الاستخبارية في النجف القت القبض على ثلاثة متهمين خطرين بجريمة قتل في محافظة بابل".
واضافت "أن المتهمين ارتكبوا جريمة بشعة في الديوانية ولاذوا بالفرار الى منطقة نائية في محافظة بابل"، لافتة الى انه "تم تسليم المتهمين إلى القضاة لينالوا جزائهم العادل".
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