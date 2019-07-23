اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عن قرارات مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي"، مبينا ان "المجلس اقر تقريرَي جمهورية العراق الخاصين بالاستعراض الدوري الشامل، والوثيقة الاساسية الموحدة لجمهورية العراق".

واضاف ان "المجلس صوت على إقرار الرسوم الكمركية للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية المستوردة"، مبينا انه "تمت الموافقة على تعديل البند أولاً من المادة (20) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019".

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وتابع ان "المجلس صوّت على تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية مفاتحة مجلس النواب على تعيين مستشارين ورؤساء الهيئات"، مشيرا الى ان "المجلس وافق على تخويل وزارة الزراعة الإعلان لشركات متعددة عن احتياجاتها من السماد على شكل شحنات لاتقل عن ٥٠ الف طن".

يذكر أن مجلس الوزراء يعقد في يوم الثلاثاء من كل أسبوع جلسة يناقش فيها مشاريع القوانين والمستجدات على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.